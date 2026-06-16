Novo Nordisk pronta a chiedere "molto presto" autorizzazione in Cina per pillola dimagrante Wegovy

(Teleborsa) - Novo Nordisk
intende richiedere l'approvazione in Cina per la sua pillola dimagrante Wegovy
"molto presto, direi entro pochi mesi".
E' quanto ha dichiarato Mike Doustdar, durante la sua prima visita nel Paese asiatico
da quando è diventato CEO della azienda danese, aggiungendo che "Uno degli ostacoli all'ingresso nel mercato delle compresse (per la perdita di peso) sarà anche la scalabilità di questa tecnologia, nel modo in cui noi siamo in grado di farlo. E credo che non molti dei nostri concorrenti saranno in grado di raggiungere quel livello, di avere le stesse capacità".Doustdar si aspetta una concorrenza da parte dei produttori di farmaci generici a partire dal secondo trimestre del prossimo anno
.
Il brevetto per la semaglutide, il principio attivo dei farmaci di successo Wegovy e Ozempic di Novo, è scaduto in Cina a marzo, sebbene l'azienda goda di una protezione dei dati regolamentari fino all'inizio del prossimo anno
. Nel Paese asiatico, intanto, la sfida da parte dei competitor si è intensificata negli ultimi anni, con l'ingresso nel mercato di Pfizer e società locali come Innovent Biologics.
Si ricorda che nei giorni scorsi Wegovy ha ottenuto il via libera da parte della Agenzia britannica per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari
(MHRA).