Csquare debutta al NYSE con una valutazione da 3,24 miliardi di dollari: il mercato frena sull’AI

(Teleborsa) - Csquare, operatore di data center sostenuto da Brookfield, ha fatto il suo debutto alla Borsa di New York con un’accoglienza prudente da parte degli investitori.



Le azioni della società hanno aperto a 20,90 dollari, dopo che l’IPO era stata fissata a 21 dollari per titolo, al di sotto della forchetta inizialmente indicata tra 23 e 27 dollari. La quotazione ha attribuito all’azienda una valutazione complessiva di circa 3,24 miliardi di dollari.



Nel corso della prima seduta, il titolo è sceso di circa il 3%, arrivando a trattare intorno ai 20,37 dollari. Il debutto riflette la crescente selettività degli investitori verso le nuove quotazioni, anche in un settore considerato strategico come quello delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.



Secondo gli analisti, il prezzo inferiore alle attese evidenzia le preoccupazioni del mercato sui multipli di valutazione, sull’elevato indebitamento e sulle perdite ancora registrate dalla società.



Csquare opera dal 2019 nella gestione di infrastrutture digitali in Nord America ed Europa, fornendo spazi, energia e connettività a imprese, fornitori cloud e operatori telecom. Dopo l’offerta pubblica, Brookfield dovrebbe mantenere il controllo dei diritti di voto della società.



Il debutto arriva in una fase di forte interesse per le aziende che supportano lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, dopo altre importanti operazioni nel comparto, tra cui le quotazioni di società legate ai semiconduttori e alle infrastrutture digitali. La performance iniziale di Csquare, tuttavia, segnala che il mercato resta aperto all’AI ma con criteri più rigorosi sulle valutazioni.

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