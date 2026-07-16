Industria USA, scorte e vendite in crescita a maggio

(Teleborsa) - Crescono come atteso, a maggio, le scorte all'industria. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata per le scorte una variazione pari a +0,3% a 2.736,2 miliardi di dollari, in linea con il consensus, dopo la variazione di +0,6% registrata il mese precedente (dato rivisto da +0,5%).



Su base annua si è registrato un incremento del 3,1%.



Nello stesso periodo, le vendite sono cresciute del 2,1% a 2.135 miliardi di dollari. Su anno si registra un aumento dell'11,9%.



La ratio scorte/vendite si è attestata all'1,28. A maggio 2025 era pari all'1,39.

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