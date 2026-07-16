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Piazza Affari: giornata depressa per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: giornata depressa per il comparto oil italiano
Giornata negativa per l'indice petrolifero a Milano, che continua la seduta a 26.150,53 punti, in calo dello 0,85%.
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