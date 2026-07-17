Milano 9:53
52.082 -0,56%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:53
10.610 +0,36%
24.832 -0,34%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Sostanziale invarianza per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la seduta con un -0,19%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 32.120,7, mentre i supporti sono stimati a 31.939,2. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 32.302,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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