Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Sostanziale invarianza per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la seduta con un -0,19%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 32.120,7, mentre i supporti sono stimati a 31.939,2. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 32.302,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)