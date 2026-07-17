BCE, a maggio surplus partite correnti aumenta a 25 miliardi

(Teleborsa) - Nel maggio scorso, le partite correnti dell'area euro hanno registrato un surplus di 25 miliardi di euro, in aumento di 8 miliardi rispetto al mese precedente.



E' quanto comunica la BCE nella Bilancia dei pagamenti mensile spiegando che si sono registrati saldi attivi per beni (16 miliardi di euro), servizi (14 miliardi di euro) e redditi primari (12 miliardi di euro), parzialmente assorbiti da un deficit per i redditi secondari (18 miliardi di euro).



Estendo l'orizzonte ai 12 mesi, il current account ha registrato un surplus di 272 miliardi, pari all'1,7% del PIL dell'area euro, rispetto a un avanzo di 318 miliardi, corrispondente al 2% del PIL, registrato un anno prima. Tale diminuzione è stata determinata principalmente dalla riduzione del surplus per i beni, in calo da 350 a 286 miliardi di euro e, in misura minore, da un maggiore deficit per i redditi secondari, in aumento da 176 a 202 miliardi.



Tali dinamiche sono state parzialmente compensate dal passaggio da un deficit di 8 miliardi a un surplus di 31 miliardi per i redditi primari e, in misura minore, da un maggiore surplus per i servizi, in aumento da 152 a 157 miliardi.



In termini di investimenti diretti, quelli netti dei residenti dell'area euro sono aumentati nei 12 mesi a 335 miliardi in asset non situati nell'area euro, rispetto ai 164 miliardi dell'anno precedente. Nello stesso periodo, gli investimenti netti dei non residenti sono aumentati a 64 miliardi di euro in asset situati nell'area euro, rispetto ai precedenti 5 miliardi.



Sul fronte degli investimenti di portafoglio, gli acquisti netti di azioni di società non residenti nell'area euro sono aumentati nell'anno a 252 miliardi, rispetto ai precedenti 242 miliardi, mentre gli acquisti netti di titoli di debito di società non residenti nell'area euro sono aumentati a 636 miliardi da 583 miliardi. Nello stesso periodo, gli acquisti netti di azioni di società non residenti nell'area euro sono aumentati a 500 miliardi da 451 miliardi, mentre gli acquisti netti di titoli di debito dell'area euro sono saliti a 505 miliardi da 383 miliardi.



Per quanto riguarda gli altri investimenti, i residenti dell'area euro hanno registrato acquisizioni nette di attività non situate nell'area euro per 702 miliardi di euro nei 12 mesi (dopo acquisizioni nette per 442 miliardi un anno prima), mentre l'assunzione netta di passività è aumentata a 583 miliardi dai 178 miliardi dell'anno precedente.



Infine, si rileva che a maggio, lo stock di attività di riserva dell'Eurosistema è diminuito a 1.872,8 miliardi di euro, rispetto ai 1.888,0 miliardi del mese precedente, dinamica determinata principalmente da variazioni negative dei prezzi (23,0 miliardi), in gran parte dovute all'oro monetario, e parzialmente compensata da acquisizioni nette di attività (6,2 miliardi) e variazioni positive dei tassi di cambio (1,5 miliardi).

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