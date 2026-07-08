Giappone, il surplus partite correnti di maggio aumenta meno delle attese a 3.968 miliardi di yen

(Teleborsa) - Aumenta il surplus delle partite correnti in Giappone a maggio. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato un avanzo delle partite correnti di 3.968,3 miliardi di yen, in rialzo rispetto all'attivo di 3.907,8 miliardi del mese precedente. Le stime degli analisti erano per un surplus in aumento a 4.121 miliardi di yen.



La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un deficit di 3.400 miliardi di yen, contro il passivo di 20.300 miliardi di aprile, a fronte di un aumento delle esportazioni a 9.360,2 miliardi di yen (+14,7% su base annua) e delle importazioni a 9.353,3 miliardi (+8,1% a/a).

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