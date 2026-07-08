Milano 11:08
51.563 -1,70%
Nasdaq 7-lug
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Dow Jones 7-lug
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Londra 11:08
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Francoforte 11:07
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Partite correnti Giappone in maggio

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Partite correnti Giappone in maggio
Giappone, Partite correnti in maggio pari a 3.968 Mld ¥, in aumento rispetto al precedente 3.908 Mld ¥ (la previsione era 4.121 Mld ¥).
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