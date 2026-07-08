Milano
11:08
51.563
-1,70%
Nasdaq
7-lug
29.173
0,00%
Dow Jones
7-lug
52.925
-0,25%
Londra
11:08
10.499
-1,56%
Francoforte
11:07
24.879
-2,30%
Mercoledì 8 Luglio 2026, ore 11.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Partite correnti Giappone in maggio
Partite correnti Giappone in maggio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
08 luglio 2026 - 07.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giappone,
Partite correnti in maggio pari a 3.968 Mld ¥
, in aumento rispetto al precedente 3.908 Mld ¥ (la previsione era 4.121 Mld ¥).
Condividi
Leggi anche
Partite correnti Giappone in aprile
Giappone, il surplus partite correnti di maggio aumenta meno delle attese a 3.968 miliardi di yen
Giappone, cala il surplus partite correnti ad aprile
Appuntamenti macroeconomici dell'8 luglio 2026
Argomenti trattati
Giappone
(55)
Altre notizie
Partite correnti USA (QoQ) nel primo trimestre
Partite correnti Regno Unito nel primo trimestre
UK, deficit partite correnti 1° trimestre scende a 22,1 miliardi di sterline
USA, deficit partite correnti 1° trimestre sale inaspettatamente a 226,8 miliardi dollari
Zona Euro, surplus delle partite correnti sale meno delle attese ad aprile
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 6 luglio 2026
Guide
Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione
Il passaggio generazionale è un percorso strutturato per fasi, che può durare anni, da preparare in anticipo, perché nelle famiglie con un patrimonio o un’impresa il trasferimento riguarda persone...
leggi tutto