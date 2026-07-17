Burberry accelera la ripresa: vendite in crescita, trainano gli Stati Uniti

(Teleborsa) - Burberry torna a registrare una crescita delle vendite su tutte le principali linee di prodotto per la prima volta in tre anni, confermando i progressi del piano di rilancio avviato dall'amministratore delegato Joshua Schulman.



Nel primo trimestre chiuso a giugno, le vendite a parità di perimetro sono aumentate del 5%, in linea con le attese del mercato, mentre nelle Americhe la crescita ha raggiunto il 12%, sostenuta dalla forte domanda di capi e accessori iconici del marchio britannico.



Il turnaround, avviato due anni fa, ha puntato sulla riduzione delle scorte, su un riposizionamento dei prezzi e sul rilancio dei prodotti simbolo del brand. Anche il rinnovamento dell'esperienza nei negozi, con nuovi allestimenti e spazi dedicati agli accessori, ha contribuito ad attirare sia la clientela storica sia nuovi consumatori.



Nonostante il miglioramento delle performance, il settore del lusso continua a confrontarsi con un contesto di domanda debole e con le tensioni geopolitiche che hanno pesato sui consumi globali. Dall'inizio dell'anno il titolo Burberry resta comunque in calo di circa il 12%.









(Foto: © Ritu Jethani / 123RF)

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