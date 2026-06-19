Asia incerta con preoccupazioni per pace in Iran. Tokyo sotto nuovi record

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche chiudono l'ultima seduta della settimana sotto i livelli migliori, in alcuni casi ritracciando dai nuovi record storici raggiunti nel corso della sessione, sebbene i volumi di trading in Asia siano apparsi limitati stante la chiusura per festività delle borse cinesi e di Hong Kong.



A frenare i mercati asiatici hanno concorso le preoccupazione di una fragile intesa USA-Iran, dopo i toni minacciosi usati da Teheran e la risposta altrettanto seccata del vicepresidente americano JD Vance sull'accordo raggiunto e firmato mercoledì.



A Tokyo , l'indice Nikkei 225 è in leggero ribasso (-0,25%), dopo aver testato nuovi record storici. In rosso la Borsa di Seul (-1,62%) dopo che si sono scatenate vendite di realizzo sul settore tecnologico.



In ribasso Mumbai (-1,06%); in rosso anche Sydney (-1,07%).



Debole la giornata per l' euro contro la valuta nipponica , che passa di mano con un calo dello 0,31%. Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,65%.





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