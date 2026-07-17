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Partite correnti Zona Euro Unione Europea in giugno
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17 luglio 2026 - 10.15
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Partite correnti Zona Euro in giugno pari a 25 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 17 Mld Euro (la previsione era 18,1 Mld Euro).
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