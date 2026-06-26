USA, fiducia consumatori Università del Michigan giugno rivista al rialzo a 49,5 punti

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di giugno 2026, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 49,8 punti dai 48,9 della lettura preliminare e rispetto ai 44,8 del mese precedente.



Rivista al rialzo anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 50,7 punti dai 49,3 della stima preliminare e rispetto ai 44,1 di maggio. Al ribasso invece quella sulla condizione attuale, che scende a 47,7 punti dal preliminare di 48,4 punti anche se comunque superiore ai 45,8 del mese precedente.

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