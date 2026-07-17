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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in luglio
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17 luglio 2026 - 16.10
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Fiducia consumatori Università Michigan in luglio pari a 54,4 punti
, in aumento rispetto al precedente 49,5 punti (la previsione era 51 punti).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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