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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in luglio

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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in luglio
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in luglio pari a 54,4 punti, in aumento rispetto al precedente 49,5 punti (la previsione era 51 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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