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Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Lieve ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude in flessione dello 0,55%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice MDAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 31.786. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 32.022,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 31.707,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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