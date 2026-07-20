USA, il Leading Economic Index cala a giugno e riduce i guadagni dei due mesi precedenti

(Teleborsa) - Frena ancora a giugno il superindice USA. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 99,1 punti in calo dello 0,2% rispetto al mese precedente, quando aveva registrato un -0,1% e atteso dagli analisti.



La componente che riguarda la situazione attuale è salita a 114,6 punti, mentre la componente sulle aspettative future è rimasta invariata a 120,5 punti.



"Nel mese di giugno, il Leading Economic Index (LEI) degli Stati Uniti è diminuito, annullando parzialmente i guadagni registrati a maggio e aprile", ha dichiarato Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators, del Conference Board. "Sebbene alcune componenti del LEI siano rimaste pressoché invariate, il maggiore contributo positivo proveniente dal differenziale dei rendimenti, seguito dal modesto apporto positivo delle restanti componenti finanziarie, non è stato sufficiente a compensare la debolezza delle aspettative dei consumatori e il calo dei permessi di costruzione nella maggior parte delle loro categorie. Nonostante il recente calo, i tassi di crescita del LEI a sei e dodici mesi, pur rimanendo negativi, sono rimasti stabili. La spesa dei consumatori si sta indebolendo, ma si prevede che i forti investimenti delle imprese legati all'intelligenza artificiale sosterranno l'attività economica, mentre l'inflazione continua a migliorare. Il Conference Board ha rivisto al rialzo la propria previsione di crescita del PIL per il 2026, portandola dall'1,8% all'1,9% su base annua."



(Foto: PublicDomainPictures / Pixabay)

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