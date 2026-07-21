Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:15
29.167 +1,97%
Dow Jones 19:15
52.312 +0,91%
Londra 17:35
10.586 +0,58%
Francoforte 17:35
25.011 +0,66%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 20/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 20/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Giornata poco mossa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 20 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,58% rispetto alla seduta precedente.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice MDAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 31.540,6. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 31.960,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 31.400,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```