Novartis conferma guidance dopo secondo trimestre sopra le attese

(Teleborsa) - Novartis , colosso farmaceutico svizzero, ha chiuso il secondo trimestre 2026 con un fatturato netto di 14,4 miliardi di dollari (+3%, +1% a cambi costanti), con una crescita dei volumi pari a 18 punti percentuali, compensata da una concorrenza dei farmaci generici di 14 punti percentuali. L'andamento dei prezzi ha inciso negativamente per 3 punti percentuali, mentre l'effetto valutario ha inciso positivamente per 2 punti percentuali.



L'utile operativo core è stato di 5,9 miliardi di dollari (0%, 0% a cambi costanti), in linea con lo stesso trimestre dell'anno precedente e superiore alle aspettative medie degli analisti, pari a circa 5,31 miliardi di dollari secondo Visible Alpha. L'utile netto rettificato è stato di 4,6 miliardi di dollari (-3%, -4% a cambi costanti), principalmente a causa dell'aumento degli oneri finanziari. L'utile per azione rettificato è stato di 2,41 dollari (0%, -1% a cambi costanti). Il free cash flow è stato pari a 5,6 miliardi di dollari (-12%), a causa della diminuzione dei flussi di cassa netti derivanti dalle attività operative.



"Novartis ha registrato un solido secondo trimestre, tornando alla crescita delle vendite trainata dal continuo slancio di Kisqali, Kesimpta, Scemblix e Pluvicto - ha commentato il CEO Vas Narasimhan - Siamo incoraggiati dalla traiettoria iniziale dei nostri recenti lanci, Rhapsido per l'orticaria cronica spontanea (CSU) e Itvisma. Abbiamo inoltre compiuto progressi significativi nella pipeline, evidenziati dai dati aggiornati sulla sopravvivenza globale di Kisqali nel carcinoma mammario in fase iniziale e dalla richiesta di approvazione accelerata da parte della FDA per del-zota nella distrofia muscolare di Duchenne (DMD). Siamo sulla buona strada per ottenere diversi importanti risultati nella seconda metà dell'anno e restiamo in linea con le nostre previsioni per l'intero anno e le prospettive a medio termine".



Novartis ha confermato la guidance 2026, prevedendo una crescita del fatturato netto "low single-digit" e un calo dell'utile operativo " low single-digit".

Condividi

```