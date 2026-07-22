Analisi Tecnica: EUR/CAD del 21/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido -0,11%.
Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6232 con primo supporto visto a 0,6206. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,6198.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)