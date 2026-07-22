Celia (Borsa Italiana): distribuzione diretta è nuova prassi di IPO digitale, automatizzata e semplice

(Teleborsa) - Il servizio di distribuzione diretta di Borsa Italiana "ha l'obiettivo di digitalizzare, semplificare e mettere a disposizione del nostro Paese una nuova procedura di offerta pubblica
. Una procedura che consenta agli investitori retail di investire nelle IPO
contemporaneamente agli investitori istituzionali, trasformando così il loro risparmio in finanza reale a supporto della crescita delle imprese". Lo ha detto a Teleborsa Patrizia Celia
, Head of Large Caps, Investment Vehicles & Sustainable Finance Partnership di Borsa Italiana, a margine dell'IPO di Giunti Psychometrics
.
"Si tratta, sostanzialmente, di una nuova fase di negoziazione che viene attivata sulla piattaforma di Borsa Italiana prima dell'avvio delle negoziazioni vere e proprie, in parallelo con il book delle offerte istituzionali
- ha spiegato - In questa fase, gli investitori - tramite la propria banca abituale - avranno la possibilità di acquisire tutte le informazioni necessarie per farsi un'idea dell'investimento e, se lo vorranno, prenotare le azioni".
"Al termine del periodo di offerta, le azioni saranno poi allocate - ha detto Celia - In caso di oversubscription
(domanda di azioni superiore al quantitativo offerto), verrà applicato un algoritmo di riparto trasparente e democratico
, che trasferirà le azioni dal conto dell'emittente direttamente sul conto titoli di ciascun investitore retail".
"Una nuova procedura che inauguriamo oggi e che ha l'obiettivo di mettere a disposizione del Paese una prassi di offerta pubblica digitale, automatizzata e, soprattutto, semplice
", ha aggiunto.