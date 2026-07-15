Execus, con Neurafense al fianco di Fratelli Giacomel per rafforzare continuità operativa e resilienza cyber

(Teleborsa) - Execus ha siglato un accordo con Fratelli Giacomel, realtà automotive italiana, per il rafforzamento della continuità operativa, della business continuity, del disaster recovery e della cyber resilience del gruppo.



Elemento chiave del progetto realizzato con il contributo di Neurafense, Managed Security & AI-Ops provider specializzato nella protezione, nel monitoraggio e nella resilienza delle infrastrutture digitali critiche, è la realizzazione di due datacenter ridondati per assicurare elevata affidabilità, protezione dei dati e rapidità di ripristino.



L'architettura - spiega una nota - integra sistemi di backup immutabile, pensati per impedire alterazioni o cancellazioni dei dati anche in scenari di attacco informatico, insieme a un'infrastruttura fisica evoluta composta da rack chiusi e climatizzati, con raffreddamento dedicato, sensoristica avanzata e sistema antincendio integrato, basati su tecnologie di monitoraggio, rilevazione precoce di anomalie e spegnimento automatico, in grado di intervenire rapidamente senza compromettere l’integrità dell’infrastruttura.

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