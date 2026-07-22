ETI, esercitata integralmente l'opzione greenshoe

(Teleborsa) - ETI , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella costruzione, manutenzione e riparazione di impianti e infrastrutture per il trasporto di fluidi dedicati al settore oil & gas e idrico, ha comunicato che il Global Coordinator Value Track SIM ha esercitato integralmente l'opzione Greenshoe in aumento di capitale concessa dalla società in fase di collocamento delle proprie azioni ordinarie, per complessive 36.000 azioni. Il prezzo è pari a 5,50 euro, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento, per un controvalore complessivo pari a 198.000 euro.



A seguito dell'esercizio dell'opzione Greenshoe, il collocamento di ETI ha riguardato complessive 546.000 azioni esclusivamente in aumento di capitale, incluse le 36.000 azioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione Greenshoe da parte del Global Coordinator, per un ammontare complessivo pari a 3.003.000 euro.



A seguito dell'esercizio integrale dell'opzione Greenshoe, il flottante è pari a circa il 23,56% del capitale sociale (circa il 33,37% includendo solo le azioni ordinarie ammesse a negoziazione, escludendo quindi le azioni PAS non ammesse a negoziazione)

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