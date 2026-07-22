Moncler, ricavi e margini in crescita nel primo semestre. Ruffini: contesto resta complesso

I risultati

(Teleborsa) - Moncler , azienda italiana del lusso che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi consolidati pari a 1.289,9

milioni di euro, in crescita del 9% cFX rispetto allo stesso periodo del 2025. Tali risultati includono i ricavi del marchio Moncler pari a 1.089,6 milioni e i ricavi del marchio Stone Island pari a 200,3 milioni.



Il profitto lordo consolidato è stato pari a 995,2 milioni di euro con un'incidenza sui ricavi del 77,2% rispetto al 76,9% dello stesso periodo del 2025. L'aumento della marginalità è stato principalmente guidato dal mix di canale, con una maggiore incidenza del canale DTC sia per Moncler che per Stone Island. L'EBIT di Gruppo è stato pari a 245,4 milioni di euro con un margine del 19%, rispetto a 224,8 milioni nel primo semestre 2025 con un margine del 18,3%, nonostante un impatto negativo di circa 60 punti base derivante da costi non ricorrenti. Il risultato netto è stato pari a 164,7 milioni di euro, rispetto a 153,5 milioni nel primo semestre 2025.



"Nella prima metà dell'anno abbiamo registrato una crescita e una redditività solide in entrambi i nostri marchi, restando concentrati su ciò che conta davvero: i nostri prodotti, la creatività che rende unici i nostri brand e l'energia che condividiamo con la nostra audience - ha commentato il Presidente Esecutivo Remo Ruffini - Allo stesso tempo, continuiamo ad esplorare modi nuovi e sempre più coinvolgenti per essere rilevanti durante tutto l'anno, ben oltre la nostra stagione di riferimento".



"Il contesto in cui operiamo resta complesso e difficile da prevedere. Sono proprio questi i momenti in cui dimostrare la nostra capacità di essere più incisivi e determinati, rimanendo disciplinati e concreti - ha aggiunto - È con questo stesso spirito, e con una direzione chiara, che affrontiamo la seconda metà dell'anno e le opportunità che si presenteranno".



Al 30 giugno 2026 la posizione finanziaria netta (escludendo gli effetti del principio contabile IFRS 16) era positiva e pari a 1.112,4 milioni di euro, rispetto a 1.458 milioni di cassa netta al 31 dicembre 2025 e a 980,8 milioni al 30 giugno 2025. Come richiesto dal principio contabile IFRS 16, al 30 giugno 2026 il Gruppo ha contabilizzato lease liabilities che sono risultate pari a 1.198,6 milioni rispetto a 1.109,1 milioni al 31 dicembre 2025 e a Euro 940,8 milioni al 30 giugno 2025. Il free cash flow è stato pari a 34 milioni di euro, rispetto a 15 milioni nel primo semestre 2025, con l'incremento principalmente riconducibile al maggiore EBIT.

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