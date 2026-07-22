Marzocchi Pompe, ricavi 1° semestre stabili a 18,7 milioni con riorganizzazione e aumento prezzi

(Teleborsa) - Marzocchi Pompe , azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi netti consolidati pari a 18,7 milioni di euro, in crescita dello 0,6% rispetto ai 18,6 milioni del primo semestre 2025. L'ottima tenuta dei ricavi è particolarmente apprezzabile in un contesto recessivo globale e riflette i primi benefici degli interventi di riorganizzazione produttiva e logistica implementati nel corso del 2025, oltre che la costante capacità di Marzocchi Pompe di innovare sia in termini di prodotti che di mercati.



A livello di area geografica si osserva la crescita del mercato italiano, passato dal 31,4% al 35,1% delle vendite totali; la quota export si attesta al 64,9%, in riduzione rispetto all'intero 2025 (68,2%).



L'indebitamento finanziario netto rettificato del Gruppo si è mantenuto sostanzialmente stabile a 7,8 milioni di euro, rispetto ai 7,7 milioni al 31 dicembre 2025 e anche al 30 giugno del 2025.



"I risultati del primo semestre confermano la solidità di Marzocchi Pompe e la capacità del Gruppo di reagire con efficacia ad uno scenario di mercato ancora complesso - ha commentato l'AD Gabriele Bonfiglioli - La crescita del Core Business e la sostanziale tenuta dei ricavi complessivi testimoniano la validità delle azioni di riorganizzazione intraprese e le strategie commerciali adottate".



"Parallelamente continuiamo ad investire con convinzione nell'innovazione e nell'espansione internazionale. Il brevetto ottenuto e la costituzione della joint venture in India rafforzano il nostro posizionamento competitivo e pongono le basi per cogliere nuove opportunità di crescita nei prossimi anni - ha aggiunto - Il rinnovo degli accordi con la proprietà conferma inoltre la piena condivisione degli obiettivi strategici e la volontà di proseguire il percorso di sviluppo intrapreso. Guardiamo alla seconda parte dell'anno con fiducia, forti della qualità dei nostri prodotti, della solidità finanziaria del Gruppo e della capacità di Marzocchi Pompe di trasformare le sfide del mercato in opportunità di sviluppo".

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