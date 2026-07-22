Pensioni, INPS: 417.061 in primo semestre, importo medio poco sopra 1.200 euro

(Teleborsa) - Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2025 è stato di 892.108 per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.216 euro. Le pensioni con decorrenza nel primo semestre 2026 sono state 417.061, per un importo medio di 1.264 euro. Tali valori si riferiscono alle pensioni di vecchiaia, anticipate, di invalidità e ai superstiti delle gestioni considerate. Sono compresi anche gli assegni sociali. E' quanto emerge dall’Osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, relativo alle pensioni con decorrenza nel 2025 e nel primo semestre 2026, con rilevazione al 2 luglio diffuso dall'Inps.





Si precisa che le pensioni con decorrenza nel 2025 comprendono anche quelle liquidate successivamente al 2025 (fino al 2 luglio 2026) purché con decorrenza nel 2025. Le pensioni con decorrenza nel primo semestre 2026 includono invece esclusivamente quelle liquidate entro il 2 luglio con decorrenza entro giugno. Di conseguenza, i dati relativi alle decorrenti 2025 e 2026 non sono tra loro confrontabili in quanto quelli riferiti al 2026 sono ancora suscettibili di variazioni a seguito della futura liquidazione dei trattamenti con decorrenza anteriore al 2 luglio 2026.



Eventuali differenze nei volumi di liquidazione possono pertanto riflettere i diversi tempi di definizione delle pratiche amministrative e non necessariamente variazioni nei fenomeni pensionistici sottostanti.



In particolare, per quanto riguarda le singole categorie, le pensioni con decorrenza 2025 sono state: 283.720 pensioni di vecchiaia, 213.882 pensioni anticipate, 62.227 pensioni di invalidità e 233.169 pensioni ai superstiti. Nel primo semestre 2026 sono state: 132.039 vecchiaia, 100.356 anticipate, 24.307 invalidità e 106.927 superstiti.



Analizzando le singole gestioni, il FPLD ha totalizzato 352.632 pensioni nel 2025 e 170.245 nel primo semestre 2026; seguono la gestione dipendenti pubblici con rispettivamente 126.591 e 45.558, artigiani (88.308 e 42.861), commercianti (78.454 e 38.296), fondi speciali (63.630 e 26.911), parasubordinati (50.779 e 24.551) e coltivatori diretti, coloni e mezzadri (32.604 e 15.207). Gli assegni sociali sono stati 99.110 nel 2025 e 53.432 nei primi sei mesi del 2026.

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