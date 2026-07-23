Zegna, fatturato in crescita a doppia cifra nel 2° trimestre grazie a direct-to-consumer

(Teleborsa) - Ermenegildo Zegna , gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha registrato un fatturato di 987,3 milioni di euro nel primo semestre 2026, in crescita del 6,4% su base annua rispetto ai 927,7 milioni di euro del primo semestre 2025 (+9,3% su base organica).



Nel secondo trimestre, il fatturato è aumentato del 10,3% su base annua, raggiungendo i 517,1 milioni di euro e dell'11,0% su base organica, riflettendo un'accelerazione sequenziale in tutti i marchi, con ZEGNA a guidare la performance del Gruppo.



Per marchio, i ricavi del marchio ZEGNA sono saliti a 324,3 milioni di euro, in crescita del +16,9% su base annua e del +16,5% organico. I ricavi di Thom Browne sono rimasti in linea con il secondo trimestre del 2025, con una crescita organica del +2,7%, mentre TOM FORD FASHION è cresciuto del +4,5% su base annua e del +7,1% organico.



Per canale, il canale DTC (Direct-to-Consumer) è cresciuto a 410,9 milioni di euro, in crescita del +16,4% su base annua e del +17,3% organico, con tutti e tre i marchi che hanno registrato una crescita a doppia cifra, a testimonianza della decisione strategica del Gruppo di dare priorità a un modello di business incentrato sul retail e sul coinvolgimento diretto del cliente.



Per area geografica, tutte le regioni hanno registrato una solida crescita, trainata dalle Americhe (+20%), con la regione della Grande Cina (+12,2%) che si è ulteriormente rafforzata nel trimestre.



"Sono particolarmente orgoglioso di annunciare una crescita organica dell'11% dei ricavi del Gruppo nell'ultimo trimestre, con un'accelerazione sequenziale in tutti i nostri marchi - ha commentato Ermenegildo "Gildo" Zegna, Presidente Esecutivo del Gruppo - Questa performance riflette la forza del nostro modello incentrato sul cliente, con ricavi Direct-to-Consumer in crescita organica del 17% nel trimestre e tutti i marchi che registrano una crescita a doppia cifra. ZEGNA ha continuato ad approfondire il coinvolgimento dei clienti con un evento di riferimento, VILLA ZEGNA, a Los Angeles a giugno, seguendo un modello sviluppato nel tempo su un'autentica eredità e supportato dalla nostra esclusiva Filiera Italiana. Sono altrettanto incoraggiato dalla performance di Thom Browne e TOM FORD FASHION. I loro risultati confermano che le azioni in corso seguono la traiettoria giusta, sebbene siamo consapevoli che siamo ancora all'inizio del percorso e dobbiamo rimanere pazienti per vedere progressi nel tempo. Mentre proseguiamo nel resto dell'anno, restiamo determinati e disciplinati a investire in le giuste priorità per realizzare le nostre ambizioni".

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