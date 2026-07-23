Milano 12:23
51.747 -1,98%
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Dow Jones 22-lug
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Londra 12:23
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Francoforte 12:23
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 22/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un +0,13%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 0,6238. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 0,6212. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 0,62, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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