Cube Labs, primario investitore istituzionale sottoscrive tranche di AuCap per 1 milione di euro

(Teleborsa) - Cube Labs , venture builder nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha perfezionato una sottoscrizione nell'ambito dell'aumento di capitale riservato per un importo pari a massimi 3.999.998,40 euro. In particolare, è stata perfezionata la sottoscrizione di n. 417.500 azioni ordinarie di nuova emissione, da parte di un primario investitore istituzionale, pari al 25,05% delle azioni oggetto dell'AuCap, al prezzo unitario di sottoscrizione di 2,40 euro, per un controvalore complessivo pari a 1.002.000 euro.



"Questa prima sottoscrizione, nell'ambito del nuovo aumento di capitale, conferma la fiducia degli investitori nel percorso di crescita di Cube Labs e nella qualità del nostro portafoglio di partecipate - ha commentato l'AD Filippo Surace - Le risorse raccolte ci consentono di rafforzare la struttura patrimoniale e di proseguire con determinazione nello sviluppo delle attività, in linea con gli obiettivi strategici e di accesso al mercato della società".



Le restanti 1.249.166 azioni ordinarie residue dell'AuCap potranno essere collocate entro il termine finale del 31 dicembre 2026 a investitori professionali di elevato standing e/o partner strategici industriali, commerciali e/o finanziari interessati ad apportare risorse finanziarie alla società, consentendo in tal modo di cogliere eventuali opportunità di investimento che dovessero maturare anche nell'ambito dell'intervento del Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI).

Condividi

```