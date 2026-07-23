Cube Labs, primario investitore istituzionale sottoscrive tranche di AuCap per 1 milione di euro
(Teleborsa) - Cube Labs, venture builder nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha perfezionato una sottoscrizione nell'ambito dell'aumento di capitale riservato per un importo pari a massimi 3.999.998,40 euro. In particolare, è stata perfezionata la sottoscrizione di n. 417.500 azioni ordinarie di nuova emissione, da parte di un primario investitore istituzionale, pari al 25,05% delle azioni oggetto dell'AuCap, al prezzo unitario di sottoscrizione di 2,40 euro, per un controvalore complessivo pari a 1.002.000 euro.
"Questa prima sottoscrizione, nell'ambito del nuovo aumento di capitale, conferma la fiducia degli investitori nel percorso di crescita di Cube Labs e nella qualità del nostro portafoglio di partecipate - ha commentato l'AD Filippo Surace - Le risorse raccolte ci consentono di rafforzare la struttura patrimoniale e di proseguire con determinazione nello sviluppo delle attività, in linea con gli obiettivi strategici e di accesso al mercato della società".
Le restanti 1.249.166 azioni ordinarie residue dell'AuCap potranno essere collocate entro il termine finale del 31 dicembre 2026 a investitori professionali di elevato standing e/o partner strategici industriali, commerciali e/o finanziari interessati ad apportare risorse finanziarie alla società, consentendo in tal modo di cogliere eventuali opportunità di investimento che dovessero maturare anche nell'ambito dell'intervento del Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI).
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