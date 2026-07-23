Siav delibera AuCap da 1,35 milioni di euro per completare acquisto di IT Consult

(Teleborsa) - Il CdA di Siav , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, ha deliberato un aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo pari a 1.349.647,41 euro, corrispondente a circa il 40% del corrispettivo complessivo dell'operazione, ai fini del closing dell'operazione relativa all'acquisizione dell'intero capitale sociale di IT Consult.



L'aumento di capitale sarà offerto in sottoscrizione ai soci di IT Consult Giovanni Marrè (52%), Gianfranco Bruscoli (44%) e Bruna Paoloni (4%) in proporzione alla propria quota di partecipazione, a un prezzo di sottoscrizione pari a 2,81 euro, mediante emissione di complessive 480.984 nuove azioni.



Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni è stato determinato sulla base della media ponderata per i prezzi ufficiali registrata dal titolo Siav su Euronext Growth Milan nei sei mesi precedenti la data del CdA odierno, corrispondente a 2,81 euro.



A seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, i venditori deterranno complessivamente una partecipazione pari al 4,47% del capitale sociale di Siav che sarà pari a 360.361,82 euro, suddiviso in 10.771.621 azioni ordinarie. L'aumento di capitale prevede un termine finale di sottoscrizione al 30 luglio 2026.

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