GCF: da Intesa Sanpaolo 50 milioni euro

per operazioni di finanza straordinaria e mobilità sostenibile

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo sostiene lo sviluppo di G.C.F. – Generale Costruzioni Ferroviarie mettendo a disposizione 50 milioni di euro per supportare i piani di crescita esterna dell’azienda e per l’ammodernamento del parco macchine.



Il finanziamento è stato erogato attraverso la Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in sinergia con la struttura Corporate Finance Mid Cap della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, per supportare gli investimenti dell’azienda in macchine moderne, efficienti e coerenti con gli obiettivi di transizione sostenibile.



Il piano finanziario di GCF si inserisce in una strategia di crescita volta a combinare il rafforzamento della capacità operativa con un percorso di sviluppo per linee esterne. In tale contesto, accanto al sostegno degli investimenti tecnici ordinari, la Società ha attivato una linea dedicata alla finanza straordinaria, con l’obiettivo di cogliere opportunità di M&A e accelerare il processo di espansione e consolidamento del Gruppo nel medio periodo.





Questa operazione - si legge - si inserisce nel più ampio impegno di Intesa Sanpaolo nel sostenere investimenti orientati alla transizione sostenibile, accompagnando le imprese nei percorsi di efficientamento energetico, riduzione delle emissioni e sviluppo di infrastrutture innovative. Attraverso soluzioni finanziarie dedicate e servizi di consulenza specialistica, in particolare la

sinergia con il modello unico di advisory, la Banca dei Territori contribuisce a mantenere la competitivià delle PMI e le supporta nella realizzazione di progetti volti a crescita industriale, sostenibilità ambientale e competitività di lungo periodo anche all’estero.



“G.C.F. rappresenta una realtà di eccellenza nel panorama ferroviario, con un posizionamento competitivo consolidato anche a livello internazionale - ha dichiarato Roberto Gabrielli, Direttore Regionale Lazio e Abruzzo diIntesa Sanpaolo. L’operazione consente di sostenere un piano di sviluppo che rafforza capacità operativa e prospettive di crescita del Gruppo.

Operazioni di finanza straordinaria, quotazione sui mercati, M&A devono essere accessibili alle pmi che investono sulla loro crescita e sono uno strumento importante in un contesto in veloce e continua trasformazione. Le imprese stanno dimostrando ampio interesse e noi, grazie ad un esclusivo sistema di advisory integrato, possiamo offrire soluzioni e consulenza adeguate a rafforzare la competitività a livello globale del sistema imprenditoriale Italia.”



"La competitività delle infrastrutture ferroviarie del futuro passa attraverso investimenti continui in innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e crescita dimensionale. Il sostegno di Intesa Sanpaolo si inserisce pienamente in questa visione, accompagnando GCF

in un programma di investimenti che prevede l’acquisizione di mezzi e tecnologie di nuova generazione, il rafforzamento delle nostre capacità industriali e l’espansione su nuovi mercati. È una collaborazione che valorizza un progetto imprenditoriale orientato alla creazione di valore duraturo, alla mobilità sostenibile e alla crescita internazionale del Gruppo", dichiara Giuseppe Brecciaroli, Amministratore Delegato di Generale Costruzioni Ferroviarie.

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