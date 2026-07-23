Piazza Affari resta fanalino di coda con STM, in un'Europa a tinte rosse

(Teleborsa) - La seduta prosegue all'insegna dei segni meno per le borse di Eurolandia
, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Al momento il Ftse Mib che perde l'1,7% scendendo sotto la soglia dei 52mila punti. Una performance che risente del crollo di STMicroelectronics
, che lascia sul terreno il 15%, nel giorno dei conti trimestrali
in miglioramento, ma con una guidance sui ricavi del terzo trimestre che delude il mercato. Giù anche Moncler
(-7,5%) all'indomani della pubblicazione dei risultati
che evidenziano un rallentamento delle vendite nel secondo trimestre. Cali anche per UniCredit
(-3,5%) dopo i conti
e l'outlook
, e la call dell'AD Orcel con gli analisti che ha fatto luce su Commerzbank
.
Gli operatori guardano con preoccupazione al prezzo del petrolio
che si infiamma ulteriormente, con il Brent che si porta sopra i 98 dollari al barile, dopo gli attacchi contro alcune petroliere al largo delle coste dell'Arabia Saudita e le rinnovate minacce degli Stati Uniti di intensificare gli attacchi contro l'Iran.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Vendite diffuse sull'oro
, che continua la giornata a 4.087,6 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,93%.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +81 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,00%. Tra i mercati del Vecchio Continente
pensosa Francoforte
, con un calo frazionale dello 0,54%, resta vicino alla parità Londra
(-0,03%), e si concentrano le vendite su Parigi
, che soffre un calo dell'1,04%.
A Milano, forte calo del FTSE MIB
(-1,8%), che ha toccato 51.841 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
crolla dell'1,73%, scendendo fino a 54.461 punti.
Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap
(-0,79%); sulla stessa linea, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,66%.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in luce Amplifon
, con un ampio progresso del 3,29%.
Andamento positivo per ENI
, che avanza di un discreto +2,73%.
Ben comprata Leonardo
, che segna un forte rialzo del 2,38%.
Si muove in modesto rialzo Stellantis
, evidenziando un incremento dell'1,06%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -15,07%.
Pesante Moncler
, che segna una discesa di ben -7,92 punti percentuali.
Vendite su Unicredit
, che registra un ribasso del 3,69%.
Seduta negativa per Campari
, che mostra una perdita del 2,56%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Comer Industries
(+3,86%), D'Amico
(+2,31%), CIR
(+1,06%) e Tinexta
(+1,00%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Safilo
, che prosegue le contrattazioni a -3,36%.
Sotto pressione WIIT
, che accusa un calo del 3,18%.
Scivola Ferragamo
, con un netto svantaggio del 3,03%.
In rosso Intercos
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,92%.