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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Retail
Piccolo scatto in avanti per il comparto vendite al dettaglio europeo, che arriva a 964,21 punti.
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