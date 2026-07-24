Quadro rialzista per Ameren

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Apprezzabile rialzo per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica , tra i componenti dell' S&P-500 , in guadagno dell'1,12% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

A livello operativo, Ameren presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 113,3 USD, con stop loss impostato a quota 66,25 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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