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Quadro rialzista per Ameren

Finanza
Quadro rialzista per Ameren
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Apprezzabile rialzo per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica, tra i componenti dell'S&P-500, in guadagno dell'1,12% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
A livello operativo, Ameren presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 113,3 USD, con stop loss impostato a quota 66,25 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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