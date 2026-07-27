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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 26/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 26/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 luglio

La giornata del 26 luglio chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un -0,06%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6242 con primo supporto visto a 0,6224. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,6215.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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