Analisi Tecnica: EUR/CHF del 26/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 luglio
Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,9307. Primo supporto a 0,9284. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,9276.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)