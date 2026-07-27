CXMT guadagna il 500% al debutto sulla Borsa di Shanghai

(Teleborsa) - Changxin Technology Group (CXMT), il principale produttore cinese di chip di memoria DRAM, balza di circa il 500% al debutto sul mercato STAR di Shanghai, il principale mercato tecnologico della Cina continentale, rendendo CXMT la società quotata in Cina con la maggiore capitalizzazione.



CXMT ha raccolto 57,92 miliardi di yuan (circa 7,5 miliardi di euro) dopo aver fissato il prezzo dell'IPO a 8,66 yuan per azione, risultando la più grande IPO in Asia finora quest'anno.



Sulla base dei dati di vendita del quarto trimestre del 2025, CXMT deteneva una quota del 7,67% del mercato globale delle DRAM nel 2025, secondo il prospetto informativo dell'IPO. Il mercato globale delle DRAM è dominato da Samsung Electronics , SK Hynix e Micron Technology .

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