Lettura rialzista per Iberdrola
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Balza in avanti la utility spagnola, tra i titoli dell'indice Ibex 35, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,71%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Iberdrola presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 21,21 Euro, con stop loss individuato in area 20,95 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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