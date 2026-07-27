Milano 14:14
52.096 +0,57%
Nasdaq 24-lug
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Dow Jones 24-lug
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Londra 14:14
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Invito all'acquisto per Danieli

Finanza
Invito all'acquisto per Danieli
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Ottima performance per la multinazionale friulana, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap, che ha chiuso in rialzo del 2,79%.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 69,95 Euro, con stop loss individuato a livello 64,56 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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