Invito all'acquisto per Danieli

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Ottima performance per la multinazionale friulana , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap , che ha chiuso in rialzo del 2,79%.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 69,95 Euro, con stop loss individuato a livello 64,56 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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