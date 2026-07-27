Londra: rally per Mondi
(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di carta e imballaggi, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,20%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mondi, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Mondi, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 7,731 sterline. Primo supporto visto a 7,397. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 7,193.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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