Londra: rally per Mondi

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di carta e imballaggi , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,20%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mondi , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Mondi , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 7,731 sterline. Primo supporto visto a 7,397. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 7,193.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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