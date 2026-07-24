Londra: scambi al rialzo per Sage
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,78%.
Lo scenario su base settimanale di Sage rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 8,288 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,541. Il peggioramento di Sage è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 8,133.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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