OPA STAR7, 7BidCo sale al 91,06% del capitale sociale

(Teleborsa) - Con riferimento alla procedura per l’adempimento dell’obbligo di acquisto, da parte di 7BidCo, di tutte le 761.390 azioni residue emesse da STAR7 (la “Procedura”), 7BidCo rende noto che dal 20 al 24 luglio 2026 sono state portate in adesione

alla Procedura 117.085 Azioni Residue di STAR7, pari al 15,38% delle Azioni Residue e pari al 1,30% del capitale sociale di STAR7.



Complessivamente, dall’inizio del periodo di presentazione delle richieste di vendita (15 luglio 2026) sono state portate in adesione alla Procedura un totale di 270.855 Azioni Residue, corrispondenti al 35,57% delle Azioni Residue e al 3,01% del capitale sociale di STAR7.



Ad esito della Procedura e della procedura congiunta per l’adempimento dell’obbligo di acquisto e l’esercizio del diritto di acquisto, concordata con Borsa Italiana, avrà luogo la revoca delle Azioni dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan.



Il periodo di presentazione delle richieste di vendita nel contesto della Procedura (il “Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita”) ha avuto inizio il 15 luglio 2026 e terminerà il 4 agosto 2026. Ad oggi, 7BidCo risulta complessivamente titolare di 8.195.489 Azioni, rappresentative del 91,06% del capitale sociale di STAR7.

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