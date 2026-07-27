Salesforce investe in Callimacus, piattaforma AI nata dalla holding di Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Solomei AI, la società dietro la piattaforma Callimacus, ha annunciato un accordo di investimento da parte di Salesforce, la più grande piattaforma AI CRM al mondo. L'operazione sosterrà l'espansione delle capacità di ricerca ingegneristica e AI di Callimacus, accelerando lo sviluppo del prodotto e la crescita commerciale in Europa e Nord America.
Callimacus, sviluppata in tre anni con il sostegno della holding di Brunello Cucinelli, è una piattaforma basata su intelligenza artificiale pensata per abilitare una nuova generazione di siti web e applicazioni senza pagine fisse: attraverso un'orchestra di agenti AI, il sistema interpreta l'intento di ogni visitatore componendo un'esperienza personalizzata in tempo reale, integrandosi con i sistemi digitali ed e-commerce tradizionali come layer di presentazione headless. La tecnologia alla base della generazione di esperienze in tempo reale è in fase di brevettazione. Le capacità della piattaforma sono state validate per la prima volta a gennaio 2026 con il lancio della nuova esperienza e-commerce del marchio Brunello Cucinelli, che ha suscitato un forte interesse spontaneo da parte di aziende di diversi settori.
Salesforce si affiancherà ai fondatori e agli azionisti seed, tra cui Foro delle Arti, la holding della famiglia Cucinelli. "È con un certo orgoglio e con genuina soddisfazione che presento un progetto che apre possibilità straordinarie per la tecnologia nei prossimi anni", ha dichiarato Brunello Cucinelli, Chairman di Solomei AI. "Tre anni fa, Marc Benioff e io abbiamo iniziato un percorso con matematici, filosofi, umanisti e tecnologi, da cui è nato Callimacus. La nostra idea era creare un prodotto semplice e intuitivo capace di parlare il linguaggio degli esseri umani; una sorta di nuovo web, senza pagine, categorie o percorsi predeterminati, capace di accompagnare l'intento di ogni singolo navigatore".
"Brunello ha sempre creduto che la tecnologia debba elevare l'umanità, e questa convinzione è al centro di Callimacus", ha commentato Marc Benioff, Chair e CEO di Salesforce. "Il team ha sviluppato una piattaforma innovativa che reinventa le esperienze basate sull'AI, unendo AI conversazionale, contesto enterprise e personalizzazione in tempo reale per creare modi completamente nuovi in cui le aziende possono coinvolgere i propri clienti".
L'operazione rientra nell'ambito della normativa italiana sul "golden power", applicabile agli asset tecnologici ritenuti di rilevanza strategica nazionale. Il closing della transazione è subordinato all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per il coordinamento amministrativo), oltre ad altre condizioni sospensive.
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