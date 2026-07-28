Al rialzo i mercati europei, focus sulle trimestrali in attesa della Fed

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.



A fare da traino una serie di risultati trimestrali positivi tra beni di consumo e industria, che compensano i timori inflazionistici in vista della decisione della Fed. Ancora in calo il petrolio con l'apparente allentamento delle tensioni in Medio Oriente tra Usa e Iran nel tentativo di trovare un accordo di pace.



Bene Unilever (+6%), che ha battuto le attese sulla crescita delle vendite del secondo trimestre grazie a volumi resilienti e potere di prezzo stabile, così come LVMH (+2,6%) sulla domanda lusso USA, Orange (+4%) dopo l'aumento dei target su utili e cash flow, e Mercedes-Benz (+3,5%) nonostante l'abbassamento delle previsioni di vendita 2026. Safran ha invece alzato i target annuali dopo un margine operativo record nel primo semestre. In controtendenza Philips , che crolla dell'8,5% nonostante utili core sopra le attese.



L'attenzione ora si sposta sulla Federal Reserve: i tassi sono attesi invariati, ma gli investitori si focalizzeranno sulle dichiarazioni del presidente Kevin Warsh per indicazioni sulla traiettoria futura della politica monetaria.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Prevale la cautela sull' oro , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,94% e continua a trattare a 81,25 dollari per barile.



Torna a galoppare lo spread , che si posiziona a +80 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,91%.



Tra i listini europei guadagno moderato per Francoforte , che avanza dello 0,64%, piccoli passi in avanti per Londra , che segna un incremento marginale dello 0,28%, e giornata moderatamente positiva per Parigi , che sale di un frazionale +0,61%.



Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,30% a 52.213 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 54.782 punti.



Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,14%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,3%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Avio (+1,85%), Ferrari (+1,78%), Leonardo (+1,70%) e Fincantieri (+1,40%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem , che ottiene -5,78%.



In rosso Prysmian , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.



Deludente Fineco , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Nexi , che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Webuild (+3,77%), Ferragamo (+2,27%), Intercos (+1,74%) e MFE B (+1,62%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe , che prosegue le contrattazioni a -3,37%.



Spicca la prestazione negativa di Maire , che scende del 2,86%.



Discesa modesta per Cembre , che cede un piccolo -1,3%.



Pensosa SOL , con un calo frazionale dell'1,29%.

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