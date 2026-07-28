Attese positive per Lottomatica
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Brillante rialzo per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, parte del FTSE MIB, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,16%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Lottomatica disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 25,12 Euro, con stop loss stimato a quota 23,64 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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