Milano
27-lug
0
0,00%
Nasdaq
27-lug
28.039
-0,32%
Dow Jones
27-lug
52.210
+0,51%
Londra
27-lug
10.782
+0,42%
Francoforte
27-lug
25.361
+1,04%
Martedì 28 Luglio 2026, ore 04.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dell'1,15%)
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dell'1,15%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.858,25 punti
In breve
,
Finanza
28 luglio 2026 - 03.38
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dell'1,15%, dopo aver esordito a 3.858,25.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dell'1,07%)
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,85%)
Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-1,74%)
Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-2,26%)
Argomenti trattati
Borsa
(1125)
Altre notizie
Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-3,05%)
Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-2,14%)
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,37%
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,16%
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,16%
Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dell'1,34% alle 05:48
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto