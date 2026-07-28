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Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,30%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 52.212,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,30%
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,30%, dopo aver aperto a 52.212,93 punti.
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