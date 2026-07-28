Fedrigoni, nuovo bond da 665 milioni di euro per rifinanziare il debito

(Teleborsa) - Moody's ha assegnato un rating B3 alle obbligazioni senior garantite a tasso variabile da 665 milioni di euro in emissione da Fedrigoni, colosso italiano delle carte speciali per imballaggio, grafica, editoria e materiali autoadesivi. Tutti gli altri rating di Fedrigoni rimangono invariati, inclusi il Corporate Family Rating (CFR) B3 e il Probability of Default Rating (PDR) B3-PD. L'outlook rimane stabile.



L'operazione proposta mira a rifinanziare le attuali obbligazioni senior garantite a tasso variabile da 665 milioni di euro con scadenza nel 2030 e, unitamente alla liquidità disponibile, a coprire commissioni e spese relative alla transazione.



Moody's afferma che il rating B3 di Fedrigoni rimane debole a seguito di una prolungata fase di recessione del settore, causata dalla scarsa fiducia dei consumatori, che ha portato a un calo dei volumi dei suoi prodotti principali. Al momento, vi è scarsa visibilità su un possibile miglioramento delle condizioni di mercato. Tuttavia, l'azienda è riuscita a ridurre la propria struttura dei costi e a ottenere un aumento dei volumi in alcune nicchie di mercato (ad esempio, carte collezionabili e RFID), il che ha permesso un incremento dell'EBITDA nella prima metà del 2026, seppur partendo da livelli bassi. Le previsioni dell'agenzia di rating per il 2026 includono una crescita moderata dell'EBITDA, trainata dalla riduzione dei costi e dall'aumento dei volumi nei prodotti di nicchia. Ciò dovrebbe favorire una riduzione del rapporto di indebitamento verso 7x, rispetto ai livelli di circa 7,5x dell'esercizio 2025. Viene previsto inoltre che Fedrigoni genererà un free cash flow in pareggio nel 2026, in assenza di voci straordinarie impreviste, che si sono verificate frequentemente in passato.



La struttura del capitale di Fedrigoni comprende anche obbligazioni toggle "pay-if-you-can" (PIYC) per un valore nominale di 300 milioni di euro, con scadenza nel 2029, emesse da Fiber Midco. Queste obbligazioni si trovano al di fuori del gruppo ristretto e non sono incluse nei parametri di credito di Moody's. Tuttavia, l'agenzia di rating considera l'esistenza delle obbligazioni PIYC come un'indicazione di una politica finanziaria aggressiva e ritiene che aumentino il rischio di rifinanziamento. Pur non essendo una priorità, Fedrigoni potrebbe essere disposta a distribuire liquidità per il servizio o il rimborso delle obbligazioni PIYC, soprattutto in prossimità della scadenza.



"Il rating B3 di Fedrigoni continua a riflettere la sua posizione di leadership in mercati di nicchia attraenti con caratteristiche di crescita a lungo termine favorevoli e prodotti ad alto valore aggiunto; la sua base di vendita e la sua struttura produttiva geograficamente diversificate, supportate da un modello produttivo prevalentemente locale; e i suoi margini relativamente stabili - si legge nell'analisi di Moody's - Tuttavia, la struttura del capitale della società, fortemente indebitata, che include le consistenti obbligazioni PIK al di fuori del gruppo ristretto; il suo free cash flow rettificato storicamente negativo a causa del continuo reinvestimento della generazione di cassa; il rischio di un ulteriore deterioramento delle performance nel segmento Luxury Packaging in un contesto macroeconomico debole; e il rischio di eventi associati alla sua proprietà da parte di fondi di private equity, limitano il rating".

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