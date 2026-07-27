SolidWorld Group, vendite della Divisione software in crescita del 9% nel semestre

(Teleborsa) - SolidWorld Group , società quotata sul mercato EGM-Euronext Growth Milan leader nell’integrazione di soluzioni digitali 3D avanzate con Intelligenza Artificiale (IA) per i settori industriale, biomedicale e difesa, prosegue il proprio percorso di crescita nella propria Business Unit legata ai software confermando nel primo semestre 2026 il forte interesse del mercato verso le soluzioni di progettazione assistita dall'Intelligenza Artificiale e il modello Software as a Service (SaaS).



Nei primi sei mesi dell'anno le vendite della Divisione software sono difatti cresciute di circa il 9% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando in questo modo il trend positivo già evidenziato nel primo trimestre. Ancora più marcata la crescita del modello Software as a Service (SaaS) che registra un incremento di circa il 220% delle licenze rispetto al primo semestre dello scorso anno, un risultato che testimonia il forte apprezzamento del mercato verso la nuova formula commerciale introdotta dalla Divisione del Gruppo che permette alle aziende clienti di introdurre i nuovi software di Design Aided by Artificial Intelligence con un minore impatto economico iniziale.



"I dati del primo semestre confermano che il mercato sta comprendendo il valore strategico dell'Intelligenza Artificiale e che le imprese, anche in una fase economica non semplice, stanno scegliendo di investire nell'innovazione per aumentare competitività ed efficienza - dichiara Roberto Rizzo, Fondatore e Presidente di SolidWorld Group - La crescita delle vendite e soprattutto l'eccezionale sviluppo del modello SaaS dimostrano che la nostra visione è quella giusta. Oggi aiutiamo le aziende a progettare più velocemente grazie all’IA, domani le accompagneremo verso una fabbrica sempre più autonoma nella quale agenti intelligenti, digital twin, robot e umanoidi collaboreranno con le persone per rendere i processi produttivi più efficienti, sicuri e sostenibili. In tutto questo SolidWorld Group vuole quindi essere il partner di riferimento delle imprese italiane nel percorso verso la piena Industria 5.0".

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