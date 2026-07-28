Orange, fatturato +3,5% ed EBITDAaL +5% nel primo semestre e alza previsioni sull'anno

(Teleborsa) - Il gruppo Orange ha realizzato ricavi pari a 20,9 miliardi di euro nel primo semestre 2026, con un incremento del 3,5% su base annua.



Tale incremento è stata trainato dai servizi al dettaglio (+3,3%), dalle vendite di apparecchiature (+7,5%) e dai servizi di gestione (+2,0%), con questi ultimi che hanno beneficiato di ricavi non ricorrenti in Francia durante il primo trimestre. Escludendo tali voci straordinarie, che includono un cofinanziamento ricevuto per la rete in fibra, la crescita dei ricavi per il primo semestre sarebbe stata di circa il 3%.



L'EBITDAaL ha raggiunto i 6,1 miliardi, con un incremento del 5%, sostenuto dalla crescita a doppia cifra in Africa e Medio Oriente (+16,1%) oltre che da una solida performance in Francia (+2,4%) e in Europa (+6,1%).



L'utile netto si è attestato a 3,6 miliardi, con un progresso di 3,7 miliardi, dovuto principalmente a una plusvalenza di 2,4 miliardi derivante dall'acquisizione del controllo esclusivo di MasOrange e al controeffetto di un accantonamento netto di 1,3 miliardi nel 2025 relativo all'accordo sulla pianificazione dell'occupazione e dei percorsi di carriera per la Francia (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels – GEPP).



L'utile netto rettificato è stato pari a 1,35 miliardi, in aumento dell'11,8%. L'utile netto rettificato per azione attribuibile al gruppo è stato di 0,34 euro, in crescita del 10,9%.



La società rivede al rialzo le proprie previsioni, in scia alla crescita nei mercati africani e mediorientali e all'acquisizione di una nuova attività in Spagna, stimando ora un EBITDAaL in crescita di oltre il 4% per l'intero anno, rispetto all'aumento di oltre il 3% precedentemente atteso. Il flusso di cassa organico raggiungerà circa 4,3 miliardi, al di sopra della precedente stima pari a 4 miliardi.



Infine, Orange ha informato di essere in trattative con il gestore di infrastrutture Morrison per la creazione di una società di data center in Francia. L'operatore di telecomunicazioni ha affermato che metterà a disposizione cinque data center nel Paese nell'ambito di un accordo che dovrebbe perfezionarsi nel primo trimestre del prossimo anno.



Al momento, il titolo guadagna oltre il 4% alla Borsa di Parigi.

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