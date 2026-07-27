Michelin, nel primo semestre ricavi +0,5% a cambi costanti e conferma guidance 2026

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 Michelin ha registrato un fatturato totale di 12,7 miliardi di euro, in calo del 2,6% reported ma in aumento dello 0,5% a cambi costanti.



L'effetto positivo del prezzo-mix, pari allo 0,9%, - spiega una nota - è dovuto a un miglioramento del mix di prodotti e alla forte crescita del marchio MICHELIN, i cui volumi di vendita sono aumentati del 5% nel mercato dei ricambi. L'effetto negativo del volume, pari allo 0,9%, riflette il calo delle vendite di componenti originali e di terze parti. L'effetto positivo di perimetro è legato alle acquisizioni di Cooley Group e Flexitallic.



L'utile operativo di segmento ha raggiunto 1,45 miliardi di euro, pari all'11,4% del fatturato, rispetto all'11,1% del primo semestre 2025. L'aumento di 103 milioni di euro (+7%) a perimetro e cambi costanti riflette il favorevole spostamento del prezzo-mix e la riduzione dei prezzi delle materie prime, dinamica parzialmente assorbita da maggiori costi di produzione e logistica (inflazione e dazi doganali). Parallelamente, il Gruppo continua ad adeguare le proprie capacità produttive a livello globale.



L'utile netto è calato a 766 milioni dagli 840 milioni del primo semestre 2025.



Riguardo le prospettive future, "in un contesto economico e geopolitico ancora incerto", Michelin conferma le previsioni per l'intero anno, "puntando a una crescita dell'utile operativo di segmento a parità di cambi e di perimetro rispetto al 2025, e a un free cash flow di oltre 1,6 miliardi di euro" ante M&A, mentre prosegue nella roadmap "Michelin in Motion 2030".

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