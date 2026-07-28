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Orientamento rialzista per Brunello Cucinelli

Finanza
Orientamento rialzista per Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Prepotente rialzo per il re del cachemire, parte del FTSE MIB, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,43% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di Brunello Cucinelli favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 83,56 Euro con stop loss fissato a quota 79,18 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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